Один из прекрасных моментов нашей истории - это сплочение трех братских стран

Азербайджан в свое время подвергся нападению со стороны Армении. Турция и Пакистан, как скала, встали рядом с Азербайджаном. Пакистан подвергся нападению со стороны Индии, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган и наши братья и сестры в Турции без промедления поддержали нас. Это была поддержка, твердая как неприступная крепость. И мой дорогой брат Ильхам Алиев, и наши азербайджанские братья и сестры проявили такую же решимость и продемонстрировали свою солидарность с Пакистаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в выступлении перед концертом в Лачине, посвященным Дню независимости Азербайджана.

"Это один из прекрасных моментов в нашей истории, когда три братские страны сплотились как одна семья. Они сплотились в трудные времена, и мы никогда этого не забудем. Я никогда не смогу отплатить за поддержку моего брата Президента Эрдогана и, конечно же, моего дорогого брата Президента Ильхама Алиева. Да вознаградит вас Аллах. Благодарю за это братство и искреннюю поддержку", - сказал премьер-министр Пакистана.