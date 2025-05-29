Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева

Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Азербайджана - постоянного прогресса и процветания", - говорится в письме.