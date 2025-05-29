https://news.day.az/officialchronicle/1756634.html Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Ваше превосходительство.
Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева
Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Азербайджана - постоянного прогресса и процветания", - говорится в письме.
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