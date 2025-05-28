Антониу Гутерриш поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем независимости
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Поздравляю Вас с Днем независимости. Национальные праздники являются еще одной возможностью задуматься над общими глобальными вызовами.
Международное сообщество сталкивается с растущим количеством испытаний, требующих многосторонних решений, - от климатического кризиса до конфликтов и растущего неравенства.
Именно в этом заключается дух Пакта для будущего. В основе этого исторического документа, принятого в прошлом году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, лежит настоятельная необходимость укрепления многосторонних отношений и продвижения мира, устойчивого развития и всеобщих прав человека.
В этот особый день я вновь рад передать наилучшие пожелания народу Азербайджанской Республики.
Ваше превосходительство, прошу Вас принять заверения в моем высочайшем почтении."
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