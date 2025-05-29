Российская авикомпания запустит прямые рейсы из Москвы в Габалу

С 2 июля российская авиакомпания "ИрАэро" начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Москва - Габала - Москва.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, полеты будут осуществляться раз в неделю - по средам, на самолетах SSJ-100.

Вылет из московского аэропорта Домодедово запланирован на 11:00 (по местному времени), прибытие в Габалу - в 15:20. Обратный рейс из Габалы будет выполняться в тот же день в 16:20, с прибытием в Москву в 18:40.

Рейсы будут выполняться до 10 сентября включительно.

Ранее сообщалось, что с 4 июня российская авиакомпания Utair увеличит количество рейсов из Тюмени в Баку до двух раз в неделю.