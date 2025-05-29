Володимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем независимости

Президент Украины Володимир Зеленский в соцсети X поздравил Президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с Днем независимости, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Искренне поздравляю Президента Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана с Днем независимости", - написал Зеленский.

Он отметил, что сила традиций, достоинство, единство и глубокое уважение ко всем поколениям, которые сформировали страну и отстояли её независимость, действительно вдохновляют.

"Украина стоит рядом с вами. Желаю Азербайджану мира, дальнейшего развития и процветания", - написал Зеленский.