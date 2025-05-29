https://news.day.az/officialchronicle/1756413.html Володимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем независимости Президент Украины Володимир Зеленский в соцсети X поздравил Президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с Днем независимости, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Искренне поздравляю Президента Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана с Днем независимости", - написал Зеленский.
Володимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем независимости
Президент Украины Володимир Зеленский в соцсети X поздравил Президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с Днем независимости, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Искренне поздравляю Президента Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана с Днем независимости", - написал Зеленский.
Он отметил, что сила традиций, достоинство, единство и глубокое уважение ко всем поколениям, которые сформировали страну и отстояли её независимость, действительно вдохновляют.
"Украина стоит рядом с вами. Желаю Азербайджану мира, дальнейшего развития и процветания", - написал Зеленский.
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