Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи с Днем независимости Азербайджана, сообщает Day.Az.

"Поздравляю родной Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости. С благодарностью и уважением чту память всех героев, которые ценой своей жизни отстояли независимость Азербайджана", - говорится в публикации главы государства в социальной сети "X".