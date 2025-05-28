https://news.day.az/politics/1756344.html Эрдоган поделился публикацией в связи с Днем независимости Азербайджана - ФОТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи с Днем независимости Азербайджана, сообщает Day.Az. "Поздравляю родной Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости.
Эрдоган поделился публикацией в связи с Днем независимости Азербайджана - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи с Днем независимости Азербайджана, сообщает Day.Az.
"Поздравляю родной Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости. С благодарностью и уважением чту память всех героев, которые ценой своей жизни отстояли независимость Азербайджана", - говорится в публикации главы государства в социальной сети "X".
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