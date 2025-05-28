https://news.day.az/economy/1756333.html

Мы вместе внесем свой вклад в такие проекты, как Средний коридор, транспортный коридор Север-Юг - Эрдоган

Мы вместе внесем свой вклад в такие проекты, как Средний коридор, транспортный коридор Север-Юг. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 2-м заседании Трехстороннего саммита Азербайджан-Турция-Пакистан. Новость обновляется