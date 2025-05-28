Мы вместе внесем свой вклад в такие проекты, как Средний коридор, транспортный коридор Север-Юг

Мы вместе внесем свой вклад в такие проекты, как Средний коридор, транспортный коридор Север-Юг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 2-м заседании Трехстороннего саммита Азербайджан-Турция-Пакистан.

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