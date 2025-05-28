Италию предупредили о росте риска терактов

Госдеп США сообщил властям Италии о необходимости с большей осторожностью и предусмотрительностью подходить к вопросу обеспечения безопасности в связи с ростом потенциальной угрозы терроризма. Об этом сообщает Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главное внимание необходимо уделять местам скопления туристов, где может произойти теракт. Отмечается, что согласно принятой США шкале, уровень предупреждения для Италии был поднят с первого до второго из четырех, как для Франции, Германии и Испании. Для остальных стран Евросоюза на данный момент действует уровень один.

До этого сирийские власти после предупреждений от госдепартамента США о возможных терактах в Дамаске усилили меры безопасности. Сирийское руководство поручило службам безопасности и министерству обороны принять быстрые и эффективные меры по противодействию угрозам. Госдеп США предупреждал своих граждан о том, что поездки в Сирию на данный момент опасны из-за риска нападения на туристов возле достопримечательностей, а также в местах большого скопления людей, в том числе торговых центрах.