Азербайджанский гроссмейстер одержал вторую победу подряд на турнире в Дубае

Во втором туре международного шахматного турнира Dubai Open, стартовавшего в Объединенных Арабских Эмиратах, азербайджанский гроссмейстер Магомед Мурадлы одержал вторую победу подряд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Мурадлы переиграл индийского шахматиста Аль-Мутахайя. Еще один представитель Азербайджана Широглан Талыбов завершил свой поединок вничью, поделив очки с индийцем Гошем Ароньяком.

А вот Говхар Бейдуллаева и Ханым Баладжаева, как и в первом туре, вновь потерпели поражения.

В турнире участвуют 84 шахматиста из 24 стран. Главным рейтинговым фаворитом соревнований является индийский шахматист Нихал Сарин, занимающий первую строчку. Магомед Мурадлы располагается на втором месте.