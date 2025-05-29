Завершился визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан

29 мая завершился визит премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Лачинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа провожали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и другие официальные лица.