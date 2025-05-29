https://news.day.az/politics/1756548.html Завершился визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан Завершился визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Завершился визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан
29 мая завершился визит премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Лачинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа провожали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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