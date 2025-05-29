В Азербайджане прошли учения с применением РСЗО «Смерч»

В соответствии с планом подготовки на текущий год, были проведены тактические учения с боевой стрельбой с подразделением реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Ракетно-артиллерийских войск армии Азербайджана.

Об этом в четверг сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"Согласно плану учений, подразделение реактивных систем, поднятое по сигналу "Тревога", покинуло пункт постоянной дислокации и расположилось в районе сосредоточения. Боевая техника была подготовлена к боевому применению. Подразделение РСЗО "Смерч" выдвинулось на стартовую позицию и успешно выполнило огневые задачи.

Основной целью тактических учений с боевой стрельбой является повышение боеспособности личного состава подразделений, а также совершенствование знаний и навыков военнослужащих в соответствии с требованиями современного боя",- говорится в сообщении ведомства.

Ранее завершились международные учения "Anatolian Phoenix - 2025".