Канатная дорога в Лачине будет перевозить сотни человек в час

Очаровательная природа Лачина и его потенциал как будущей жемчужины туризма Азербайджана становятся отправной точкой масштабных перемен. Восстановленный после освобождения от оккупации город готовится к запуску амбициозного туристического проекта - канатной дороги, которая изменит облик региона и откроет новые горизонты для путешественников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Лачине уже реализуются важнейшие социальные и инфраструктурные проекты. Особое внимание уделяется развитию туризма - и строительство современной канатной дороги стало логичным шагом в этом направлении.

Как сообщил пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана Турал Оруджов, новая канатная дорога будет состоять из двух линий. Ее маршрут начнется в популярной среди горожан и гостей города зоне - Лачинском бульваре. Высота подъема составит 300 метров, длина линии - 1720 метров, а вся поездка займет около 6 минут.

Канатная дорога будет включать 17 кабинок, каждая из которых рассчитана на 10 человек. Восемь кабинок - стандартные, шесть оснащены местами для перевозки велосипедов, еще три адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Общая пропускная способность дороги составит до 800 человек в час, что делает ее весьма практичной.

Район, в котором расположена канатная дорога, представляет собой почти двухкилометровую зону отдыха. Этот участок уже стал любимым местом прогулок для местных жителей и туристов - особенно после стремительной реконструкции города.

Напомним, что 27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги.