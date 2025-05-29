Трамп оценил подаренный Катаром Boeing

Президент США Дональд Трамп высказался о самолете Boeing 747-8, который подарило ему правительство Катара. Слова Трампа приводит The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Комментируя подарок, Трамп указал на размеры самолета. "Откровенно говоря, он слишком большой", - сказал он в ответ на вопросы журналистов в Овальном кабинете.

Американского президента также спросили, будет ли использоваться Boeing 747-8 как борт номер один. Трамп сказал, что лайнер находится в США и "проходит переоборудование по военным стандартам".