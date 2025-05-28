Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в поздравительном письме Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.

"Мирное урегулирование конфликта будет и далее способствовать процветанию Южного Кавказа и предоставит больше возможностей для сотрудничества с США. Настало время взять на себя обязательства по достижению мира и возвестить о новой эре процветания для народов Южного Кавказа", - говорится в письме.