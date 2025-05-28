https://news.day.az/officialchronicle/1756364.html Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией - Дональд Трамп Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в поздравительном письме Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.
Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией - Дональд Трамп
Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в поздравительном письме Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.
"Мирное урегулирование конфликта будет и далее способствовать процветанию Южного Кавказа и предоставит больше возможностей для сотрудничества с США. Настало время взять на себя обязательства по достижению мира и возвестить о новой эре процветания для народов Южного Кавказа", - говорится в письме.
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