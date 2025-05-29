Азербайджанские СМИ научились мастерски отбивать информационные атаки

150-летие азербайджанской прессы - это одно из знаковых событий нынешнего лета и даже нынешнего года. И обнародованные на днях результаты мониторинга русскоязычных СМИ Южного Кавказа стали настоящим подарком к этому юбилею.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан:

"Думаю, лидерство сайта Day.Az на медиа-пространстве республики и присутствие этого ресурса в десятке самых читаемых сайтов на русском языке в Армении и Грузии - это победа не только для самого Day.Az, но и для всех наших медиа.

Роль средств массовой информации сегодня огромна. Да она и в прежние времена была велика. Всем известно, какое значение СМИ имеют в становлении и продвижении идей, идеологий, нарративов. Это целый механизм, а не просто газетные заметки и выброшенные в Сеть слова. С газетной заметки могут начинаться конфликты, могут разбиваться судьбы, поэтому журналистам всегда следует помнить о своей огромной ответственности за каждое слово. Чем мне всегда импонировал Day.Az - это высоким чувством профессиональной ответственности. Профессионализм, к сожалению, сегодня встречается на нашем медиа-пространстве не так часто, как хотелось бы. Но профессионалы, конечно, есть, и Day.Az в первых рядах. Этот ресурс всегда пользовалс немалым авторитетом и в стране, и за ее пределами. Главная заслуга в этом, конечно же, принадлежит творческому коллективу и руководству медиа-компании.

В моем поздравлении Day.Az есть и доля личных эмоций, потому что это мой любимый сайт, мы сотрудничаем уже много лет. И за это время мне ни разу не пришлось усомниться в его профессионализме. Сегодняшний успех накладывает на коллектив еще большую ответственность. Потому что на гору взойти нелегко, но удержаться на вершине еще сложнее.

Реалии таковы, что азербайджанским СМИ приходится постоянно находиться в состоянии войны с внешней антиазербайджанской пропагандой. Антиазербайджанская пропаганда - это не только армянские медиа, в нее бывают втянуты во время кампаний и ведущие мировые средства массовой информации. Силы, я бы сказал, не равны, однако наши медиа успешно справляются с поставленной задачей. То, что Day.Az вошел в десятку самых читаемых в Армении русскоязычных сайтов региона, о многом говорит. Иметь выход на международную аудиторию - это еще не все, нужно еще и суметь правильно проводить "контратаки", вести тонкую и аргументированную пропаганду.

В основной своей массе все наши ресурсы, доступные читающей на русском языке внешней аудитории, активно и успешно участвуют в информационной войне, достойно отвечая на массированные атаки. Информационные атаки подчас бывают не менее опасны, чем дипломатические и военные. Наша страна находится в таком регионе, где перекрещиваются интересы внешних игроков, и на Азербайджан как на ведущее государство и главного игрока приходятся основные удары. Но мы, надо сказать, уже закалились.

Вспомним, как профессионально и четко отбивались информационные атаки во время и после Второй карабахской войны, в период международной истерики вокруг ситуации на Лачинской дороге и антитеррористической операции сентября 2023 года. СМИ оказали неоценимую поддержку нашим военным, дипломатам и политикам в разрулении всех этих проблем. Не случайно Президент Ильхам Алиев всегда высоко оценивал исключительную роль профессиональных СМИ в предотвращении массовых дезинформационных атак и донесении правды о реалиях Азербайджана. Азербайджанские журналисты, как говорил Президент в поздравлении по случаю Дня национальной печати, внесли достойный вклад в мобилизацию нашего общества во имя патриотизма, высокого национального самосознания и высших целей. Подписываюсь под каждым словом главы государства.

Азербайджанское государство ценит заслуги СМИ не просто на словах. Политика государства в сфере медиа направлена на обеспечение медийной свободы и объективности, на поддержку жизнеспособности и профессионального роста средств массовой информации, обеспечении их материально-технической базы. Эта поддержка благотворно влияет на качество работы СМИ, повышение оперативности и профессиональных навыков. А это, в свою очередь, привело и к росту осознания журналистами ответственности за свои публикации.

С ростом международного авторитета Азербайджана растет и авторитет его медиа-ресурсов. В этом сыграла огромную роль информационная стратегия Президента Ильхама Алиева. В прежние времена, помню, новости об Азербайджане публиковались в зарубежных СМИ чаще со ссылкой на какие угодно, только не на азербайджанские медиа. Сегодня в основном ссылки делаются на наши ресурсы, и информация об Азербайджане черпается из наших СМИ, а не армянских или российских. В разы возросло доверие к нашим медиа на мировой арене. Считаю это большой победой. Кстати, насколько мне известно, Day.Az активно читается в России.

Наши СМИ всегда стоят на страже национальных интересов Азербайджана. И это не просто лозунг, это реальность".

Отметим, что по данным "Медиалогии" - крупнейшей в русскоязычном медиапространстве независимой мониторинговой платформы - портал Day.Az укрепил свои позиции в качестве лидирующего русскоязычного СМИ Южного Кавказа. Так, по данным платформы, Day.Az возглавляет медиарейтинг СМИ, работающих на русском языке в Азербайджане, а в двух других странах региона - Армении и Грузии входит в ТОП-10.



Представляем вашему вниманию подробные данные:

Кроме того, представляем читателям данные о посещаемости азербайджанских новостных сайтов, подсчитанные платформой Liveinternet. Представленные цифры учитывают показатели по 26 мая.