Президент Ильхам Алиев: Образование Азербайджанской Демократической Республики было большим историческим событием

Сто семь лет назад в Азербайджане была создана первая в мусульманском мире демократическая республика - Азербайджанская Демократическая Республика. Это было большое историческое событие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении перед концертом в городе Лачин, посвященным 28 Мая - Дню независимости.

Подчеркнув, что Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго, в апреле 1920 года у нас отняли нашу независимость, глава государства отметил, что спустя несколько месяцев Западный Зангезур был отделен от Азербайджана и присоединен к Армении. "Это была большая несправедливость, и азербайджанский народ сталкивался с подобной несправедливостью на протяжении всей своей истории", - добавил Президент.