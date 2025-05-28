Хакан Фидан посетит Киев

Глава МИД Турции Хакан Фидан 29-30 мая будет посещать Украину по приглашению своего коллеги Андрея Сибиги. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции, передает Day.Az.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Украину 29-30 мая 2025 года по приглашению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Планируется, что Хакана Фидана примут президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. В ходе контактов министр Фидан намерен выразить готовность Турции выполнить свои обязательства, как она это делала до сих пор, и провести следующие переговоры между РФ и Украиной. Также он обратит внимание на важность обеспечения безопасности судоходства в Черном море", - отметил источник.