Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом военнослужащего на мине

Военная прокуратура Азербайджана начала расследование по факту подрыва военнослужащего на мине.

Об этом сказал в ответ на запрос Day.Az пресс-секретарь ведомства Фирад Алиев.

Согласно информации, военнослужащий воинской части Министерства обороны Азербайджана Худаверди Садыгов получил ранения различной степени тяжести в результате подрыва на противопехотной мине.

"В связи с инцидентом военная прокуратура Кяльбаджарского района возбудила уголовное дело по статье 29,120.2.12 Уголовного кодекса Азербайджана - покушение на умышленное убийство, совершенное по мотивам национальной вражды или враждебности. В настоящее время ведется предварительное следствие", - сказал он.

Ранее сообщалось, что азербайджанский военнослужащий подорвался на мине.