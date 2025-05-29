МОТ подчеркивает важность социальной защиты для устойчивого будущего

Универсальная социальная защита - необходимое условие устойчивого развития.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в видеообращении заявила директор департамента социальной защиты Международной организации труда (МОТ) Шахра Разави в ходе международной конференции на тему "Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира" в Баку.

"Универсальная социальная защита играет ключевую роль в ликвидации бедности, содействует достойной занятости, способствует социальной интеграции. Всё это необходимо для динамичной экономики и справедливого общества", - сказала она.

По словам Ш.Разави, современный мир сталкивается с множеством кризисов и переходных процессов: климатический кризис, технологические трансформации, рост неравенства, инфляция. Всё это усугубляет жизненные риски, с которыми и призваны бороться системы социальной защиты.

Она отметила, что впервые более половины населения Земли - 52,4% - получают какую-либо форму социальной защиты. Это значительный рост по сравнению с 42,8% в 2015 году. Почти на 10 процентных пунктов больше.

"Однако тревожно, что 3,8 миллиарда человек по-прежнему лишены какой-либо социальной защиты. Преимущественно это женщины. Они остаются неготовыми к таким рискам, как болезнь, бедность, безработица, а также к климатическим вызовам",- подчеркнула представитель МОТ.