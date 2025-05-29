На суде в Баку озвучены свидетельства применения Арменией запрещенных боеприпасов

На продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе потерпевший Эльмир Аббасов в своих показаниях сказал, что получил ранение во время апрельских боев 2016 года в Тертерском районе, где он проходил военную службу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он отметил, что в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года вооруженные силы Армении совершили провокацию, открыв огонь.

"Согласно законам войны и боевых действий, воевать должны только военные подразделения. Однако армянская сторона наносила удары по селам, по районам проживания мирного населения, применяя запрещенные боеприпасы - отравляющие и зажигательные снаряды. То есть вооруженные силы Армении массово использовали запрещенные снаряды. Снаряды шрапнельного типа, помимо чугунных осколков, содержат в своем составе более двух тысяч игл в каждом боеприпасе", - сказал он.

Потерпевший ответил на вопросы государственных обвинителей, адвокатов потерпевших, стороны защиты, а также подсудимых. Во время допроса обвиняемый Левон Мнацаканян сказал, что принимал участие в апрельских боях, добавив: "Я участвовал в операциях, проведенных в 2016 году, и был "командующим армией". Он поинтересовался, какую воинскую должность и звание занимал Эльмир Аббасов на момент указанных событий. Потерпевший сообщил, что в то время проходил службу в звании капитана и был командиром батареи артиллерийского дивизиона.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.