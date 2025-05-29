Главный советник Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии посетит Азербайджан

Главный советник Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии Вятт Телке посетит Азербайджан в начале июня, сообщает в четверг Day.Az.

Отметим, что с 2 по 4 июня в 30-й раз пройдет "Бакинская энергетическая неделя" - крупнейшее отраслевое мероприятие региона, ежегодно собирающее ведущих мировых лидеров энергетики.

"Бакинская энергетическая неделя" объединяет три престижных события: 30-я юбилейная Международная Каспийская нефтегазовая выставка Caspian Oil and Gas, 13-я Каспийская международная выставка по энергетике и зеленой энергии Caspian Power, а также 30-й юбилейный Бакинский энергетический форум. Выставки Caspian Oil and Gas и Caspian Power пройдут на территории Бакинского экспоцентра, а форум состоится в Бакинском конгресс-центре, построенном по экологической концепции.

За годы своего существования "Бакинская энергетическая неделя" зарекомендовала себя как авторитетная энергетическая платформа как на региональном, так и на международном уровне, став одним из значимых и ожидаемых событий в глобальном календаре мероприятий.

В форуме, который пройдет в Бакинском конгресс-центре, примут участие более 600 делегатов. В числе стран-участниц, помимо Азербайджана, - Германия, США, Бельгия, ОАЭ, Болгария, Великобритания, Китай, Эстония, Финляндия, Франция, Швейцария, Италия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Румыния, Россия, Гвинея-Бисау, Саудовская Аравия, Словения, Турция и Япония. В этом году в программе форума - рекордное число спикеров: 74.