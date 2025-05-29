Баку, Анкара и Исламабад формируют новый геополитический альянс

Автор: Лейла Таривердиева

В мире не так уж много примеров, когда страны объединял бы не страх перед кем-то, кто сильнее или богаче, а просто добрые отношения. Добрые отношения это роскошь в международной политике, и в этом плане усилия Азербайджана по формированию дружеских союзов могут стать примером.

Добрые отношения являются основой уникального в своем роде треугольника Азербайджан-Турция-Пакистан. Эта "тройка" давно находится в поле зрения ведущих мировых мозговых центров, которые ищут подоплеку такого союза. Но никакого секрета нет. Искренность, умение учитывать интересы партнера и поддерживать его, вне зависимости от текущих трендов - это то, что скрепляет отношения и не дает им разрушиться даже при возникновении трений и недопониманий. Между Баку и Анкарой тоже могут случаться проблемы, Азербайджан и Турция - независимые государства со своей суверенной политикой и своими суверенными интересами, однако это не сказывается на отношениях, потому что есть скрепы, и очень прочные. То же самое касается и отношений с Пакистаном. Поддержка, оказанная этой страной Азербайджану в годы армянской оккупации, непоколебимое неприятие сепаратизма и военной аннексии азербайджанских территорий много стоят. Достаточно напомнить, что Пакистан единственная страна мира, до сих пор не признавшая Армению и не поддерживающая с ней никаких отношений. Эта политика Исламабада наряду с шагами турецкой стороны стали очень серьезной поддержкой для Баку в годы, когда многие не решались открыто признать его правоту.

Все эти факторы постепенно сложились в единое целое и сегодня привели к появлению нового регионального формата. Он никак не оформлен и не институализирован, однако он существует реально, и каждая из трех стран знает, что всегда сможет опереться на союзника, независимо от наличия или отсутствия договоров и меморандумов.

28 мая, в День независимости Азербайджана в освобожденном от армянской оккупации Лачине состоялся второй трехсторонний саммит с участием президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Сам факт проведения встречи в такой день и на освобожденных территориях уже символичен. Напомним, что первый трехсторонний саммит состоялся в июле прошлого года в кулуарах заседания Совета глав государств ШОС в Астане.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на саммите, наши страны и народы связаны общей историей, культурой и ценностями. Мы радовались успехам друг друга, были рядом друг с другом в тяжелые дни. Наши страны всегда стояли за суверенитет, территориальную целостность и справедливость. Турция и Пакистан поддержали Азербайджан во время 44-дневной Отечественной войны, в свою очередь наша страна была рядом с турецким и пакистанским народами в трудные для них периоды.

"Сегодня мы еще раз подтверждаем единство наших народов. Стратегическое положение и динамичный экономический потенциал наших стран предоставляют широкие возможности для получения взаимной выгоды. Верим, что сотрудничество в политической, экономической, энергетической сферах, в области взаимных инвестиций, транспорта, обороны, сельского хозяйства, информационных технологий и других направлениях будет развиваться еще более высокими темпами благодаря совместным проектам и программам", - сказал Ильхам Алиев.

Наряду со знаковыми мероприятиями и встречами, прошедшими в Лачине 28 мая, лидеры трех государств присутствовали на праздничном концерте. Перед началом Президент Азербайджана сделал ряд многозначительных заявлений, которые сразу привлекли к себе внимание и уже анализируются некоторые не очень дружественными сторонами. "Участие моих дорогих братьев - Президента Турции и премьер-министра Пакистана - в этих праздничных мероприятиях, оказанная нам поддержка и солидарность с нами уже создали совершенно новые реалии в мировом масштабе, - сказал Президент. - Уверен, что сигналы, которые сегодня три страны посылают миру из освобожденного Лачина, дойдут по назначению".

Думается, эти сигналы уже дошли до адресатов. И адресат не один.

Поддержка Турции и Пакистана Азербайджану в его борьбе за свою территориальную целостность действительно создала новую реальность в регионе, а также сказалась на более широкой географии. Эта поддержка стала преградой для попыток вмешаться в освободительную войну Азербайджана и открыто помочь оккупанту. Для того, чтобы поддержать азербайджанский народ, турецким и пакистанским братьям не требовалось отправлять сюда армии. Достаточно было дать понять всем, кто суетился вокруг происходившего в 2020 году в регионе, что "мы рядом". Это была беспрецедентная ситуация, примеров которой нет. Победа Азербайджана, достигнутая в том числе благодаря поддержке братских стран, запустила новые реалии. В какой-то степени, первый шаг к новому миропорядку был сделан еще в 2020-м, когда Азербайджан доказал, что не все решается лишь с разрешения мировых держав.

Сегодня союз Азербайджана, Турции и Пакистана еще крепче, чем он был пять лет назад. 44-дневная война стала в какой-то степени проверкой прочности этого братства, и теперь уже никто не сомневается, что при попытке создать проблемы одной из трех стран, придется иметь дело со всеми тремя. И, опять же, совсем не обязательно будет отправлять армии.

В первую очередь сигнал, прозвучавший из Лачина, был адресован некоторым ближайшим соседям Азербайджана. К сожалению, в регионе все еще нет мира, а нынешняя относительная стабильность висит на волоске, потому что реваншизм в Армении набирает силу. Затихшая на некоторое время борьба за регион снова начала разгораться, и это чревато новыми проблемами. Армению снова могут начать использовать для дестабилизации в целях последующего установления диктата своих интересов. Хотя нынешние власти страны достаточно искренни в своем стремлении к добрососедству, суверенная политика пока что не является оружием Армении. Правительство не сможет справиться со всплеском реваншизма внутри самой страны и, тем более, не будет способно противостоять внешнему давлению. Поэтому угроза дестабилизации и вооруженных провокаций сохраняется. А значит, есть большая необходимость в тех, кто будет стоять на стороне справедливости и международного права. Для Азербайджана это, прежде всего, Турция и Пакистан. В отличие от союзников Армении, Анкара и Исламабад поддерживают Баку не с целью внедрения в регион, не для захвата ключевых позиций и диктовки своих правил, что делает эту поддержку особенно ценной.

Саммит в Лачине является сигналом для всех, кто строит какие-то планы на этот регион. Это также сигнал тем, кто создает потенциальные риски для союзников Азербайджана. Сейчас в наиболее непростой ситуации находится Пакистан. Кому-то необходимо "натравить" на него соседнюю Индию, пользуясь ее территориальными фантазиями и амбициями на региональное господство. Открыто поддержать Пакистан во время последних столкновений решились не многие. Но Азербайджан и Турция были рядом с пакистанским народом. Как сказал в Лачине премьер-министр Шариф, "это один из прекрасных моментов в нашей истории, когда три братские страны сплотились как одна семья". "Они сплотились в трудные времена, и мы никогда этого не забудем. Я никогда не смогу отплатить за поддержку моего брата Президента Эрдогана и, конечно же, моего дорогого брата Президента Ильхама Алиева", - сказал пакистанский лидер.

В Азербайджане тоже никогда не забудут поддержки Пакистана в 2020 году, и до сих пор на торжествах по случаю Дня Победы мы поднимаем и пакистанский флаг. Он стал неотъемлемым атрибутом этой важнейшей вехи новейшей истории Азербайджана.

Президент Турции был, как всегда, конкретен. В своем выступлении на саммите в Лачине он сказал: "Мы - три братские страны, опирающиеся на взаимную любовь, уважение и доверие, связанные одной культурной средой и разделяющие общие идеалы. Наши страны с общей численностью населения около 350 миллионов человек и экономикой в один триллион продолжают укреплять связи. Еще раз подчеркну - мы поддерживаем каждый шаг в направлении превращения нашего сотрудничества в стратегическое партнерство", - сказал Эрдоган, добавив, что Турция, Азербайджан и Пакистан рассматривают солидарность и развитие совместных действий перед лицом трудностей не как выбор, а как необходимость. И эта работа будет продолжаться.

Когда Президент Эрдоган говорит о превращении сотрудничества в стратегическое партнерство, речь, конечно же, идет, в первую очередь, об обороне и безопасности. У каждой из трех стран имеется неблагоприятное окружение и связанные с этим потенциальные риски и угрозы. Не случайно в заявлениях, делающихся на трехсторонней платформе, выражается поддержка Азербайджану в его усилиях по восстановлению и реабилитации освобожденных территорий, Пакистан поддерживается в вопросе Джамму и Кашмира, а Турция - в урегулировании споров на Кипре, в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Сотрудничество в сфере обороны, по словам Президента Ильхама Алиева, является одним из важных направлений нашего партнерства. Совместные военные учения и проекты в военно-технической сфере укрепили потенциал наших вооруженных сил, подчеркнул он в ходе саммита в Лачине.

Напомним, что в сентябре 2021 года в Баку прошли первые совместные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана под названием "Три брата". Вооруженные силы Азербайджана и Турции регулярно проводят совместные маневры, а Пакистан присоединился к ним впервые. В ходе первого трехстороннего саммита, проведенного в прошлом году в Астане, были обсуждены возможности сотрудничества в оборонной промышленности и перевода военных учений на регулярную основу. Оба союзника Азербайджана обладают развитыми военно-промышленными комплексами. Успехи турецкого ВПК широко известны. Продукция ВПК Пакистана тоже пользуется немалым спросом, в частности, совместные с Китаем истребители JF-17 Block III, которые закупает и Азербайджан. Азербайджанский ВПК находится на стадии активного развития. Объединение возможностей трех стран может дать отличные результаты. Например, в Сумгайытском химпромпарке будут выпускаться знаменитые Байрактары, что является очень хорошим почином с точки зрения интеграции ВПК.

И все же, сила этого трехстороннего формата не только в оборонном потенциале, но и в прочих возможностях наших стран, без которых не способен обойтись ни Восток, ни Запад.

Все самые стабильные и надежные транспортно-логистические коридоры проходят через Азербайджан и Турцию. К ним будет подключен и Пакистан посредством развития мультимодального грузового маршрута. Кстати, в середине мая в Баку прошла встреча руководителей железных дорог Азербайджана и Пакистана. На встрече обсуждались возможности дальнейшего расширения сотрудничества по международным транспортным маршрутам и организация контейнерных перевозок по маршруту Пакистан-Афганистан-Туркменистан-Азербайджан.

Транспортные и энергетические коридоры это тоже сила, только "мягкая". И подчас она может быть более действенной для обуздания чьих-то амбиций. Всем, в том числе внешним интересантам при любом раскладе важна стабильность и безопасность логистических маршрутов и трубопроводов. А коридоры, созданные Азербайджаном и Турцией, несмотря на геополитическую турбулентность, остаются надежными и стабильными, позволяя не прерывать мировые цепочки поставок.

Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана "просигналили" из Лачина обо всех этих ключевых моментах, чтобы остудить горячие головы и показать свой потенциал тем, кто готов к взаимодействию. Потенциал у формата многообещающий. И самое главное - он создан не "против", а "для". Такие союзы живут долго.