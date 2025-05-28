https://news.day.az/politics/1756309.html Турция, Азербайджан, Пакистан - три братские страны, разделяющие общие идеалы - Эрдоган Турция, Азербайджан, Пакистан - три братские страны, разделяющие общие идеалы. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 2-м заседании Трехстороннего саммита Азербайджан-Турция-Пакистан. Новость обновляется
Турция, Азербайджан, Пакистан - три братские страны, разделяющие общие идеалы - Эрдоган
Турция, Азербайджан, Пакистан - три братские страны, разделяющие общие идеалы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 2-м заседании Трехстороннего саммита Азербайджан-Турция-Пакистан.
Новость обновляется
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