Армянское лобби безуспешно выгораживает Варданяна

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

На так называемом Форуме Свободы в Осло, который давно утратил связь не только с реальностью, но и с элементарным понятием о чести, в 2025 году развернулась очередная сцена политического кукольного театра - с кривыми зеркалами, лживыми слезами и актёрами, которым место не за трибуной, а на скамье подсудимых истории. Центральную роль в этой жалкой постановке исполнила Альвина Гюлюмян - бывшая судья, чья карьера на глазах превратилась в груду политического мусора. Та самая Гюлюмян, которая, будучи представителем Армении в ЕСПЧ, годами не видела разрушенных азербайджанских городов, массовых захоронений, этнических чисток, тысяч похищенных граждан, - вдруг вспыхнула праведным гневом и разразилась речью о "несправедливом аресте" Рубена Варданяна.

По мнению Гюлюмян, Форум Свободы в Осло - "важнейшая площадка", чтобы озвучить "неотложный призыв" к освобождению некоего "гуманиста", "соучредителя премии "Аврора"", которого "репрессивный режим Алиева" якобы держит в плену только за то, что он "освещал путь к процветанию Арцаха". Простите, к чему он освещал путь? К созданию серой зоны с подпольными тюрьмами? К выкачиванию денег через теневую диаспоральную сеть? К размещению российских наёмников и финансированию сепаратистов? Единственный "свет", который излучал Варданян - это свет от горящих деревень и школ в Агдаме, Шуше, Зангилане, когда он опосредованно обеспечивал логистику и финансирование оккупационного режима.

Гюлюмян, как и весь этот карликовый форум, играет в старую и жалкую игру: преступника превратить в мученика, захватчика - в жертву, коллаборанта - в правозащитника. И всё это под визги о "120 000 изгнанных армян", при том что ни один человек не был насильно выдворен - все покинули Карабах добровольно, организованно, под защитой и контролем международных структур, с медицинской помощью, провизией и возможностью вывезти имущество. Это был не исход - это был конец оккупации. И ни одна слезливая дура с трибуны в Осло не изменит этого факта.

Армянские "чиновники", которых Азербайджан сегодня содержит в СИЗО - это не узники совести. Это узники уголовных дел. И каждый из них обвиняется не за фамилию и не за принадлежность к народу, а за конкретные, доказанные, тяжкие преступления: участие в незаконных вооружённых формированиях, депортации, пытки, минирование дорог, участие в этнической чистке, отказ от переговоров, развязывание насилия. Эти дела идут в рамках гражданского судопроизводства. Есть защита, есть адвокаты, есть публичность. То, чего не было в Карабахе, когда десятки азербайджанцев исчезали в подвалах под Шушой и Ходжавендом.

Форум в Осло в этом смысле превратился в базар политического кретинизма, где слепые защищают глухих, а лживые хоронят право. И если Альвина Гюлюмян на полном серьёзе считает, что Варданян - "узник совести", то возникает вопрос: в каком совести она сама живёт? В совести, где резня в Ходжалы - молчание? Где разрушение 90% жилого фонда Агдама - это "восстановление исторической справедливости"? Где оккупация семи районов Азербайджана - "гарантия безопасности"?

Пора назвать вещи своими именами. Это не форум свободы - это клуб международных подстрекателей, которые, прикрываясь правами человека, в открытую лоббируют безнаказанность. И если кто-то думает, что можно бесконечно продавать миру фальшивых "мучеников" и подсовывать под гриф "права человека" списки соучастников оккупации, - он глубоко ошибается. Азербайджан - не разменная карта, не объект давления, не региональный молчун. Мы никому ничего не объясняем. Мы просто действуем. И закон будет доведён до конца. Без оглядки на истерики судей в отставке, без дрожи перед фальшивыми трибунами и без малейшей пощады тем, кто десятилетиями считал, что может вершить судьбы чужих земель безнаказанно.

Рубен Варданян - это не "филантроп", не "миротворец" и уж точно не "узник совести". Это гражданин РА и бывший высокопоставленный чиновник самопровозглашённого, незаконного режима в Карабахе, назначенный в 2022 году "государственным министром" в оккупационной администрации, действовавшей в нарушении международного права и резолюций Совета Безопасности ООН. Он въехал на территорию Азербайджана без разрешения официального Баку, сменив гражданство и личность, чтобы избежать ответственности и легализовать присутствие через создание "гуманитарного" прикрытия.

Согласно Уголовному кодексу Азербайджана, Варданян обвиняется в финансировании незаконных вооружённых формирований, незаконном пересечении государственной границы, отмывании денег в интересах незаконного режима, и всоздании параллельных властных структур на оккупированной территории.

Все обвинения имеют документальные доказательства, включая банковские следы, показания свидетелей и переписку, изъятую в ходе следствия. Никакой "фабрикации" тут нет - есть строгая юридическая база, которая проходит процедуру в открытом суде с участием адвокатов и международных наблюдателей.

Риторика о "заложниках", "узниках совести" и "политзаключённых" в Баку - это не просто манипуляция. Это сознательная попытка поставить знак равенства между законным применением уголовного преследования и политическими репрессиями, между террористом и жертвой, между государственным суверенитетом и фантомной псевдогосударственностью. После точечной контртеррористической операции Азербайджана, проведённой 19-20 сентября 2023 года, в ходе которой были разоружены незаконные армянские вооружённые формирования в Карабахе, правоохранительные органы Азербайджанской Республики действовали исключительно в рамках Конституции, Уголовного кодекса и норм международного гуманитарного права.

На 27 мая 2025 года в следственных изоляторах Министерства юстиции Азербайджана содержатся 38 лиц, задержанных не по политическим причинам, а по конкретным, квалифицированным составам преступлений. Среди них - бывшие "президенты" и "министры" так называемого "Нагорного Карабаха", командиры диверсионных одразделений, сотрудники "спецслужб" сепаратистской администрации, лица, занимавшиеся логистическим снабжением вооружённых групп. Их статус ясен: военные преступники, пособники оккупации, лица, совершавшие тяжкие преступления против государства и мирного населения.

Ни один из них не был задержан без санкции суда. Ни один из них не лишён адвокатской защиты. Все они имеют доступ к медицинской помощи, контактам с семьями и защитой своих прав в национальной судебной системе. Более того, международные наблюдатели, включая представительства ООН и МККК, получили возможность посещать изоляторы и участвовать в мониторинге условий содержания.

Попытки представить этих людей как "политических узников" - это преступление против истины.

Ни одна из этих персон не была задержана за мнение, взгляды или убеждения. Они были задержаны за документально зафиксированные преступления, включая преступления против человечности, за которые в других юрисдикциях предусмотрены более жёсткие меры, включая пожизненное заключение.

Кроме того, сепаратистская администрация, в которой работали эти лица, не признана ни одной страной мира, включая даже саму Республику Армения, что подтверждается заявлениями премьер-министра Пашиняна о "непричастности" официального Еревана к делам Карабаха. Следовательно, речь идёт не о "политических лидерах", а о нелегитимных администраторах, действовавших в обход международного права и подрывавших территориальную целостность Азербайджана.

Любые разговоры о "политической мотивации" этих дел - это не просто ложь, это попытка легитимировать преступления прошлого, обелить сепаратизм и поставить под сомнение суверенное право Азербайджана защищать свою территорию и народ.

Азербайджан действует в рамках международного правопорядка. Его право на юрисдикцию над своей территорией признано всеми - от Совета Безопасности ООН до Международного Суда. А те, кто сегодня пытается поставить знак равенства между убийцей и активистом, между боевиком и гражданским, между подрывником и узником совести - сами становятся соучастниками лжи, которая уже привела к тысячам смертей.

В Баку нет заложников. В Баку есть преступники. И они ответят. По закону. Публично. С доступом к защите. Но без шанса снова скрыться за псевдогуманитарной риторикой, которая десятилетиями служила щитом для насилия и безнаказанности.

А что касается Альвины Гюлюмян - бывшей судьи Конституционного суда Армении, представительницы в ЕСПЧ, первой главы Союза судей Армении - ныне она превратилась в рупор реваншистской пропаганды, которая под прикрытием правозащитного дискурса отмывает преступления, совершённые армянскими вооружёнными формированиями в Карабахе.

Её выступление на Форуме Свободы в Осло - не акт юриспруденции, а политическая агитация, построенная на умолчаниях, передёргиваниях и прямой дезинформации. Вместо того чтобы говорить о сотнях тысяч азербайджанцев, изгнанных из своих домов в результате оккупации, вместо признания факта, что в сентябре 2023 года все армяне покинули Карабах добровольно через Лачинский коридор - безопасный, открытую гуманитарную трассу, предоставленную Азербайджаном под контролем МККК, - она легитимирует нарратив "обиженного агрессора".

Где была Гюлюмян, когда армянские вооружённые формирования в 1992 году устроили в Ходжалы бойню?

Почему она молчала, когда десятилетиями на оккупированных территориях функционировали подпольные тюрьмы, в которых содержались азербайджанские граждане без суда и следствия, а тела погибших обнаруживались только после деоккупации в массовых захоронениях Физули, Тертере, Ходжавенде?

Где её правовая оценка факту, что от азербайджанской инфраструктуры в Агдаме, Шуше, Зангилане, Лачине не осталось ни одного жилого дома, что мечети превращались в свинарники, а культурное наследие подвергалось целенаправленному уничтожению?

Альвина Гюлюмян предпочитает смотреть в другую сторону. Она не юрист. Она политический агент, прикрытый мантией судьи, обслуживающий информационные интересы тех, кто тридцать лет оккупировал чужую землю, а сегодня пытается записаться в жертвы. Форум в Осло стал зеркалом этой избирательной морали: права человека - только для тех, кто проиграл войну, но не отказался от идеи реванша.

А настоящая боль, настоящие преступления, настоящие разрушения - объявлены "несуществующими", потому что они азербайджанские. Такая мораль ничего не стоит. Она приравнивает преступника к жертве, а закон - к идеологии. Азербайджан не нуждается в уроках морали от тех, кто годами игнорировал резолюции Совета Безопасности ООН, кто уклонялся от ответственности за этнические чистки, кто спонсировал оккупационные режимы под видом филантропии.

Рубен Варданян, которого защищает Гюлюмян, - не "узник совести". Он - активный участник создания незаконной администрации на оккупированных территориях, финансист сепаратизма, политтехнолог этнонационалистических проектов, обернутых в фантик "Авроры" и гуманитарных инициатив.

Его арест - это акт правовой ответственности, подтверждённый уголовным законодательством Азербайджана и международными стандартами правосудия. Попытки выдать Варданяна и других арестованных за "заложников" - это не правозащита, это откровенная политическая подстрекательская ложь.

И если Форум в Осло хочет быть трибуной прав, он обязан услышать и голос азербайджанской стороны - стороны, чьи граждане десятилетиями были жертвами террора, изгнания, разрушений и молчаливого соучастия международных структур. Азербайджан - больше не объект. Это суверенное государство, которое защищает свои законы, своих граждан и своё право на справедливость.

И если кому-то в Европе кажется, что мантии ЕСПЧ дают индульгенцию от правды - пусть вспомнят: право всегда догоняет. Даже тех, кто привык прятаться за красивыми словами и высокими трибунами

Азербайджан не нуждается в уроках правосудия от бывших судей государств, которые 30 лет игнорировали международное право, удерживая оккупированные территории, не исполняя резолюции СБ ООН № 822, 853, 874, 884. Все действия Азербайджана по аресту и суду над Рубеном Варданяном и другими фигурантами - законны, юридически обоснованны и легитимны. Попытка политизировать уголовные процессы - это вмешательство во внутренние дела суверенного государства, которое влечёт юридическую и репутационную ответственность. Все гуманитарные организации, включая МККК, имеют доступ к заключённым, медицинская помощь, питание и защита прав находятся на высоком уровне.

Рубен Варданян - не узник совести. Он - политический инвестор в разрушение международного права, архитектор фальшивых гуманитарных масок, под которыми годами легализовывался оккупационный режим. Его арест - не нарушение, а триумф закона. Это не расправа, а возмездие, пришедшее с холодной точностью юридической логики.

Варданян не сидит в тюрьме за идеи - он сидит за дела. За финансирование незаконных вооружённых формирований. За попытки стереть азербайджанский суверенитет с карты под видом "миротворчества". За то, что в 21 веке решил сыграть роль губернатора в искусственно созданной серой зоне, отрезанной от цивилизации, но спонсируемой миллионами "меценатов" с запахом крови.

Форум в Осло может и дальше лицемерно аплодировать своим "узникам совести", превращая международное право в карикатуру. Но нужно понимать: времена, когда западные площадки выступали моральным арбитром, закончились. И закончились не просто политически - они закончились нравственно.

Сегодня Азербайджан - это не жалобщик, ищущий одобрения. Это государство, которое не просит - требует, не оправдывается - действует, не поддаётся - определяет.

И если кого-то в Осло всё ещё мучают иллюзии, что "Аврора", эта премия пиара, сможет затмить Ходжалы, Агдам, Лачин, - напомним: свет не спасает того, кто сам выбрал жить во тьме.

Никакая "Фабрика сочувствия" не оправдает преступления, никакая сцена с микрофоном не отменит судебный приговор.

Азербайджан больше не играет в чужие сценарии.

Теперь - это он пишет правила.

И никто больше не сможет переписать их от имени бывших оккупантов.