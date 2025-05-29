Мощное землетрясение произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Иране.

Как сообщает Day.Az, эпицентр подземных толчков располагался в 124 километрах к юго-западу от города Сафедкух. Очаг залегал на глубине 10 километров.

До настоящего времени о пострадавших или разрушениях не сообщалось. 

Ранее сильное землетрясение произошло у берегов Мексики.