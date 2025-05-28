Президент Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница трехстороннего сотрудничества Азербайджана, Турции и Пакистана

Сегодня открывается новая страница трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления в городе Лачин перед концертом, посвященным 28 Мая - Дню Независимости.

"Сегодня мы обсудили вопросы и достигли договоренностей, которые еще больше сблизят нас", - подчеркнул глава государства.