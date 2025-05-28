https://news.day.az/officialchronicle/1756347.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница трехстороннего сотрудничества Азербайджана, Турции и Пакистана Сегодня открывается новая страница трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления в городе Лачин перед концертом, посвященным 28 Мая - Дню Независимости.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница трехстороннего сотрудничества Азербайджана, Турции и Пакистана
Сегодня открывается новая страница трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления в городе Лачин перед концертом, посвященным 28 Мая - Дню Независимости.
"Сегодня мы обсудили вопросы и достигли договоренностей, которые еще больше сблизят нас", - подчеркнул глава государства.
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