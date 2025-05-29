"Реал" назвал лучшего игрока этого сезона

Мадридский "Реал" признал нападающего Килиана Мбаппе лучшим игроком команды в сезоне-2024/25. Француз в своем дебютном сезоне за испанский клуб принял участие в 55 матчах во всех турнирах, забил 42 гола и отдал четыре голевые передачи

"Для меня это большое удовольствие и великий момент. Я хочу поблагодарить всех болельщиков "Реала" и людей, которые голосовали за меня. Мой первый сезон в Испании оказался для меня новым опытом и как для игрока, и как для человека. Когда я приехал, мне пришлось адаптироваться к команде, стране, новому языку и культуре. Теперь я чувствую себя великолепно, и это видно на поле. Я очень счастлив в "Реале", - приводит слова Мбаппе пресс-служба клуба.

Как передает Day.Az, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 170 млн евро.

Ранее Мбаппе завоевал "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру европейских футбольных чемпионатов. Кроме того, он - обладатель трофея Пичичи сезона-2024/25, став лучшим снайпером Ла Лиги.

Мбаппе - 26 лет, с 2015 по 2017 год он выступал за "Монако", после чего на правах аренды перешел в "ПСЖ" в августе 2017 года, а в июле 2018 года парижане выкупили форварда за 180 млн евро. Вместе с "ПСЖ" он стал шестикратным чемпионом Франции, а также четырехкратным победителем Кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка.

В начале июня 2024 года Мбаппе покинул "ПСЖ" в статусе свободного агента и подписал контракт с мадридским "Реалом". Вместе с командой француз уже стал победителем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В своем первом сезоне в "Реале" французский нападающий забил 43 гола во всех соревнованиях, но впереди еще клубный чемпионат мира.

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