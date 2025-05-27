"Барселона" продлила контракт с Ямалем
Испанский футбольный клуб "Барселона" продлил контракт с нападающим Ламином Ямалем. Об этом сообщает пресс-служба каталонской команды.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС,
Новое соглашение рассчитано до июня 2031 года.
Ямалю 17 лет, он является воспитанником "Барселоны". Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за "Барселону", забил 18 голов и отдал 25 голевых передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году.
Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. Всего за национальную команду он провел 19 игр, забил четыре гола и отдал девять голевых передач. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.
Ранее сообщалось, что "Монако" подпишет форварда из "Барселоны".
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