В Азербайджане будут разработаны правила частичного возмещения затрат, понесенных на производство кинематографической продукции

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых вопросах, связанных с производством кинематографических произведений и других аудиовизуальных произведений на территории Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Кабинету министров в месячный срок поручено утвердить правила частичного возмещения расходов, понесенных на производство кинематографических произведений и других аудиовизуальных произведений, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики, в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в области кинематографии.

Также Кабмину поручено решить другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.