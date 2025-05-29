В Азербайджане будут разработаны правила частичного возмещения затрат, понесенных на производство кинематографической продукции - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых вопросах, связанных с производством кинематографических произведений и других аудиовизуальных произведений на территории Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Кабинету министров в месячный срок поручено утвердить правила частичного возмещения расходов, понесенных на производство кинематографических произведений и других аудиовизуальных произведений, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики, в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в области кинематографии.
Также Кабмину поручено решить другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
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