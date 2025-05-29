Азербайджан резко улучшил позиции в "Индексе экономической сложности"

Азербайджан, поднявшись за 5 лет на 44 позиции, резко улучшил позиции по "Индексу экономической сложности" Центра международного развития Гарвардского университета Growth Lab.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Центр международного развития Growth Lab Гарвардского университета опубликовал очередной отчет, оценивающий "Индекс экономической сложности" (Economic Complexity Index, ECI) стран. Азербайджан продемонстрировал самую высокую положительную динамику в "Индексе экономической сложности".

Согласно показателям за 2018-2023 годы страна за 5 лет поднялась на 44 позиции и заняла 95-е место. Динамичный подъем Азербайджана в рейтинге был достигнут в результате диверсификации экономики, создания новых производственных направлений, поступательного улучшения инвестиционного климата, увеличения объема и ассортимента продукции ненефтегазовой перерабатывающей промышленности, расширения экспортного потенциала, особенно за счет эффективной работы промышленных парков.

Аналитики Growth Lab подчеркивают, что инвестиции в промышленные парки создают новые возможности для диверсификации. В этом плане отмечена роль Сумгайытского химического промышленного парка. Производимая в парке конкурентоспособная ненефтяная продукция расширяет номенклатуру экспорта.

Отметим, что Индекс экономической сложности (ECI) оценивает сложность экономики стран с точки зрения диверсификации, создания высокой добавленной стоимости и уровня знаний и навыков в производстве продукции. Индекс экономической сложности используется для прогнозирования динамики мировой торговли, будущего потенциала экономического роста стран и формирования стратегий экономического развития.

Ранее сообщалось, что Азербайджан лидирует в целом регионе по темпам развития инновационной экосистемы.