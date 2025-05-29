https://news.day.az/world/1756518.html Британия может разместить свои воинские контингенты в Арктике Великобритания из-за усиления военного присутствия России может разместить свои постоянные воинские контингенты в Арктике. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британская газета Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Британия может разместить свои воинские контингенты в Арктике
Собеседники издания пояснили, что такое предложение содержится в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, подготовленном экспертами по заказу правительства. Британские войска могут присутствовать в Арктике по такому же принципу, как в Эстонии, где в составе батальона НАТО находятся около тысячи военнослужащих королевских вооруженных сил. Предполагается, что британский контингент может быть размещен на территории Норвегии.
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