Британия может разместить свои воинские контингенты в Арктике

Собеседники издания пояснили, что такое предложение содержится в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, подготовленном экспертами по заказу правительства. Британские войска могут присутствовать в Арктике по такому же принципу, как в Эстонии, где в составе батальона НАТО находятся около тысячи военнослужащих королевских вооруженных сил. Предполагается, что британский контингент может быть размещен на территории Норвегии.