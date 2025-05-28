Закир Гасанов обсудил с Яшаром Гюлером расширение сотрудничества

28 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов провёл встречу с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером, находящимся с рабочим визитом в нашей стране.

Как сообщает Day.Az, на встрече была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться. Отмечалось, что стратегический союз между Азербайджаном и Турцией построен на дружеских и братских отношениях.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, подчеркивалась важность дальнейшего расширения деятельности в этих направлениях.