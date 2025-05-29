В Южной Корее разбился самолет

В южнокорейском городе Пхохан потерпел крушение самолет. Об этом сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом Newsis уточнило, что разбившееся воздушное судно принадлежит военно-морским силам (ВМС).

По данным "Ренхап", на борту самолета было четыре человека. Очевидцы сообщили о поднимающемся над горой дыме.

Крушение произошло в 13:52 по местному времени (08:52 по бакинскому времени).