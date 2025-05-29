29 мая очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Бейлик Лачинского района.

Как сообщает Day.Az, на данном этапе в село переселились 41 семья, состоящая из 163 человек. Всем семьям были вручены ключи от новопостроенных частных жилых домов.

В церемонии приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, помимо переселенных туда бывших вынужденных переселенцев, всего проживает более 43 тысяч человек, которые работают над реализацией проектов, а также выполняют должностные обязанности в местных отделениях отдельных государственных органов, работают в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики, которые возобновили свою деятельность.