Президент Ильхам Алиев принял делегацию предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов

29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, состоящую из предпринимателей Объединенных Арабских Эмиратов во главе с генеральным исполнительным и управляющим директором International Holding Company Сеидом Басаром Шуэби, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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