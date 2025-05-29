https://news.day.az/officialchronicle/1756539.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов - ФОТО 29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, состоящую из предпринимателей Объединенных Арабских Эмиратов во главе с генеральным исполнительным и управляющим директором International Holding Company Сеидом Басаром Шуэби, сообщает вDay.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял делегацию предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов - ФОТО
29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, состоящую из предпринимателей Объединенных Арабских Эмиратов во главе с генеральным исполнительным и управляющим директором International Holding Company Сеидом Басаром Шуэби, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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