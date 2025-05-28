Солидарность и сотрудничество Анкары, Баку и Исламабада - насущная необходимость, а не вопрос выбора

Турция, Азербайджан и Пакистан расположены в стратегически значимых частях Евразии, где имеют место многочисленные вызовы, в том числе, в сферах безопасности, экономики, энергетики и в продовольственной области. На фоне происходящего солидарность и совместные шаги наших стран - это не вопрос выбора, а насущная необходимость.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Саммите с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Президент Турции сообщил, что министерствам иностранных дел трех стран поручено предпринять шаги по формированию структурной основы дальнейшего сотрудничества Анкары, Баку и Исламабада.

"Будут разработаны рамки Видения совместной повестки диалога наших стран, в том числе в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, военно-промышленного комплекса и борьбы с терроризмом", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил, что трехсторонние саммиты лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана будут проводиться на периодической основе. Кроме того, планируется проведение встреч на уровне министров, отметил Эрдоган. Он назвал транспортную сферу одним из стратегических направлений трехстороннего сотрудничества.

Президент Турции выразил уверенность в том, что диалог Анкары, Баку и Исламабада принесет пользу народам трех стран.