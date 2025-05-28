Гиперзвуковой самолет Quarterhorse совершил первый полет
Гиперзвуковой самолет Quarterhorse, разработанный компанией Hermeus, совершил первый испытательный полет. Об этом сообщил разработчик, передает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Самолет Mk 1 - это вторая версия испытательной платформы Quarterhorse и первая машина проекта, поднявшаяся в небо. Полет состоялся на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эдвардс. "Летные испытания, проведенные 21 мая, еще на шаг приблизили компанию Hermeus к ее цели - к 2026 году запустить автономный многоразовый аппарат со скоростью, близкой к пяти числам Маха", - пишет издание.
Отмечается, что разработчик планировал испытать Quarterhorse в полете в 2023 году, однако сроки неоднократно переносили. В ходе первых летных испытаний специалисты проверили способность самолета взлетать и садиться. Hermeus учтет полученные данные при постройке второго прототипа Mk 2, который планируют поднять в небо к концу года. Этот самолет достигнет сверхзвуковых скоростей.
Как пишет издание, проект поддерживают частные инвесторы и Исследовательская лаборатория ВВС США.
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