https://news.day.az/officialchronicle/1756305.html Президент Ильхам Алиев: Наше военное сотрудничество укрепляет мир и стабильность на обширной географии Сотрудничество в сфере обороны является одним из важных направлений нашего партнерства. Совместные военные учения и проекты в военно-технической сфере укрепили потенциал наших вооруженных сил.
Президент Ильхам Алиев: Наше военное сотрудничество укрепляет мир и стабильность на обширной географии
Сотрудничество в сфере обороны является одним из важных направлений нашего партнерства. Совместные военные учения и проекты в военно-технической сфере укрепили потенциал наших вооруженных сил.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на Саммите с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
Глава государства отметил, что военное сотрудничество трех стран укрепляет мир и стабильность на обширной географии.
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