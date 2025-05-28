https://news.day.az/politics/1756311.html Верю, что Международный аэропорт Лачин внесет важный вклад в интеграцию региона в мир - Эрдоган Верю, что Международный аэропорт Лачин внесет важный вклад в интеграцию региона в мир. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 2-м заседании Трехстороннего саммита Азербайджан-Турция-Пакистан. Новость обновляется
Верю, что Международный аэропорт Лачин внесет важный вклад в интеграцию региона в мир - Эрдоган
Верю, что Международный аэропорт Лачин внесет важный вклад в интеграцию региона в мир.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 2-м заседании Трехстороннего саммита Азербайджан-Турция-Пакистан.
Новость обновляется
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