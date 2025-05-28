Верю, что Международный аэропорт Лачин внесет важный вклад в интеграцию региона в мир

Верю, что Международный аэропорт Лачин внесет важный вклад в интеграцию региона в мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 2-м заседании Трехстороннего саммита Азербайджан-Турция-Пакистан.

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