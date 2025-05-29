"Сабах" отправит в отставку Василия Березуцкого и уже нашел ему замену?
Бакинский футбольный клуб "Сабах" готовится к смене главного тренера.
Как передает İdman.biz со ссылкой на TaТоТаке, "Сабах" планирует расстаться с российским специалистом Василием Березуцким по окончании сезона, а в качестве преемника рассматривается лучший тренер Украины сезона-2024/25 Руслан Ротань.
Отмечается, что 28 мая Ротань, возглавляющий украинскую "Александрию", посетил Баку по приглашению руководства "Сабаха". Его визит расценивается как часть переговоров о возможном назначении на пост главного тренера клуба.
Напомним, что "Сабах" занял пятое место в Мисли Премьер-лиге Азербайджана и 31 мая сыграет в финале Кубка Азербайджана против агдамского "Карабаха".
Заметим, что 43-летний специалист не ограничивается переговорами только с "Сабахом" - также у него запланирована встреча с президентом украинского клуба "Полесье" Геннадием Буткевичем.
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