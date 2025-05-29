https://news.day.az/world/1756411.html Аравийский полуостров накрыла аномальная жара - ВИДЕО Сильнейшая жара, установившаяся на Аравийском полуострове, тяжело даётся даже подготовленным верблюдам. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На большей части региона за последнюю неделю были обновлены майские рекорды тепла.
Аравийский полуостров накрыла аномальная жара - ВИДЕО
Сильнейшая жара, установившаяся на Аравийском полуострове, тяжело даётся даже подготовленным верблюдам.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На большей части региона за последнюю неделю были обновлены майские рекорды тепла.
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