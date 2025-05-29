Аравийский полуостров накрыла аномальная жара

Сильнейшая жара, установившаяся на Аравийском полуострове, тяжело даётся даже подготовленным верблюдам.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На большей части региона за последнюю неделю были обновлены майские рекорды тепла.