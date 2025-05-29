Венгрия, как и прежде, выступает за справедливый и сбалансированный подход в вопросах внешней политики Европейского союза, в том числе в отношении Южного Кавказа.

Как сообщает Day.Az, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе панельной дискуссии на конференции Yerevan Dialogue снова подтвердил такой подход Будапешта.

Глава венгерской дипломатии прокомментировал предложение о выделении Армении 20 миллионов евро из Европейского фонда мира. По его словам, Будапешт не возражает против этого шага, но настаивает на сохранении баланса: такая же поддержка должна быть оказана и Азербайджану.

"Мы просили Евросоюз оказать такую же поддержку Азербайджану. В прошлый раз это сработало: Армении было выделено 10 миллионов евро, Азербайджану - 10 миллионов евро", - подчеркнул Сийярто.

Эта позиция отражает последовательную политику Венгрии, которая выступает против односторонних шагов в рамках ЕС, подчеркивая необходимость учитывать интересы всех партнеров. Венгрия на протяжении многих лет демонстрирует поддержку Азербайджану, в том числе на уровне ЕС, и в очередной раз подтвердила свою приверженность принципам равноправия и объективности.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие странами Евросоюза декларации об укреплении демократии в Европе, подготовленной Польшей.