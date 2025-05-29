Выставки TransLogistika и Caspian открывают новые возможности для делового сотрудничества

Выставка TransLogistika и Caspian предоставляет уникальные возможности для встреч с руководителями и специалистами государственных транспортных организаций из Азербайджана и стран региона, знакомства с деятельностью новых компаний, а также установления контактов с потенциальными клиентами.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявила проектный менеджер компании Caspian Event Organisers Ляман Агаева на пресс-конференции, посвященной Бакинской энергетической неделе.

Она отметила, что помимо Азербайджана в выставке примут участие компании из Турции, Беларуси, Российской Федерации, Китая, Индии, Грузии и Швейцарии.

"Наряду с коммерческими компаниями, на выставке будут активно представлены и государственные учреждения. В этом году на выставке свои стенды представят такие структуры, как Государственный таможенный комитет Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Национальная Конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики. Кроме того, на мероприятии будут представлены министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, а также Белорусские железные дороги.

Выставка TransLogistika и Caspian поддерживается министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики, Агентством развития малого и среднего бизнеса, Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики, компании TRAFIKA, а также Ассоциацией выставочных организаций Азербайджана",- добавила она.