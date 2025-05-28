https://news.day.az/sport/1756328.html "Нефтчи" расстался с вратарем В азербайджанской футбольной команде "Нефтчи" произошло очередное расставание. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolxeber.az, "черно-белые" распрощались с вратарем Рустамом Самигулиным. 22-летний вратарь, взятый в аренду на год в прошлом году, оказался не нужен в новом сезоне.
"Нефтчи" расстался с вратарем
В азербайджанской футбольной команде "Нефтчи" произошло очередное расставание.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolxeber.az, "черно-белые" распрощались с вратарем Рустамом Самигулиным.
22-летний вратарь, взятый в аренду на год в прошлом году, оказался не нужен в новом сезоне.
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