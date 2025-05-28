Узбекские волейболистки проведут сбор в Баку

Женская сборная Узбекистана по волейболу до 16 лет прибыла в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда проведет десятидневный сбор в нашей столице.

Гости будут тренироваться вместе с нашей юниорской женской сборной и сыграют товарищеские матчи.