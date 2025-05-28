https://news.day.az/sport/1756329.html Узбекские волейболистки проведут сбор в Баку Женская сборная Узбекистана по волейболу до 16 лет прибыла в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда проведет десятидневный сбор в нашей столице. Гости будут тренироваться вместе с нашей юниорской женской сборной и сыграют товарищеские матчи.
Узбекские волейболистки проведут сбор в Баку
Женская сборная Узбекистана по волейболу до 16 лет прибыла в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда проведет десятидневный сбор в нашей столице.
Гости будут тренироваться вместе с нашей юниорской женской сборной и сыграют товарищеские матчи.
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