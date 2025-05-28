Президент Азербайджана поблагодарил Турцию и Пакистан за политическую и моральную поддержку нашей страны во время Отечественной войны

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Турции и Пакистану за политическую и моральную поддержку, оказанную нашей стране во Второй Карабахской войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая перед концертом в городе Лачин, посвященным 28 Мая - Дню независимости, глава государства сказал: "Очень символично, что мы вместе находимся в этом регионе, в городе Лачин, который на протяжении 30 лет находился под оккупацией. Потому что в 44-дневной Второй Карабахской войне нас поддержали Турция и Пакистан. Поддержка Турции и Пакистана воодушевила нас, придала нам дополнительные силы. Мы всегда благодарны руководителям братских стран и братским народам за эту большую политическую и моральную поддержку".