Samsung Galaxy S25 Edge сравнили с дешевым тонким смартфоном

По данным портала, толщина Infinix Hot 60 Pro+ составит 5,95 мм, что может сделать его самым тонким в мире телефоном с изогнутым дисплеем на момент выпуска. Несмотря на то, что новинка на 0,2 мм толще Galaxy S25 Edge, она в то же время весит меньше: 154,6 г против 163,8 г. Примечательно, что визуально Infinix выглядит тоньше за счет скругленных экрана и тыльной крышки.

Емкость аккумулятора Infinix Hot 60 Pro+ пока не раскрывается. Известно, что для достижения тонкого корпуса Samsung пришлось оснастить свой Galaxy S25 Edge батареей всего на 3999 мАч. По словам инсайдеров, Infinix оснастит новинку "мощным аккумулятором".

Сама компания Infinix пока никак не подтверждала существование модели Hot 60 Pro+, однако утечки могут указывать на скорый анонс устройства. По всей видимости, бюджетный и тонкий смартфон представят летом.