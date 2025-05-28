https://news.day.az/world/1756172.html Мощное землетрясение произошло у берегов Мексики Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у западного побережья Мексики. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 367 км к юго-востоку от города Кабо-Сан-Лукас. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Мощное землетрясение произошло у берегов Мексики
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у западного побережья Мексики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 367 км к юго-востоку от города Кабо-Сан-Лукас. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сильное землетрясение произошло в Чили.
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