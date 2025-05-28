Мощное землетрясение произошло у берегов Мексики

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у западного побережья Мексики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 367 км к юго-востоку от города Кабо-Сан-Лукас. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. 

Ранее сильное землетрясение произошло в Чили.