https://news.day.az/world/1755578.html Мощное землетрясение в Чили Землетрясение магнитудой 5.8 зарегистрировано в Чили. Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр находился в 85 км к северо-востоку от города Икике, где проживают 227 000 человек. Очаг залегал на глубине 103 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Мощное землетрясение в Чили
Землетрясение магнитудой 5.8 зарегистрировано в Чили.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 85 км к северо-востоку от города Икике, где проживают 227 000 человек. Очаг залегал на глубине 103 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее мы сообщали, что на востоке Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 балла.
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