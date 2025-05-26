Мощное землетрясение в Чили

Землетрясение магнитудой 5.8 зарегистрировано в Чили.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 85 км к северо-востоку от города Икике, где проживают 227 000 человек. Очаг залегал на глубине 103 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее мы сообщали, что на востоке Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 балла.