В Азербайджане прошла регистрация полномочных представителей партий для муниципальных выборов

Зарегистрированы полномочные представители ряда партий на муниципальных выборах в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Day.Az, секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арифа Мухтарова сообщила, что на сегодняшнем заседании ЦИК был рассмотрен вопрос о регистрации уполномоченных представителей партий на муниципальных выборах, назначенных на 29 января 2025 года. Были зарегистрированы представители следующих партий: "Республиканская альтернатива" (REAL), "Аг партия", "Будущий Азербайджан", "Адалят", "Вахдат", "Право и справедливость", Демократическая партия Азербайджана, "Азад Вэтэн", "Современный Мусават" и "Новое время".

Отметим, что 29 января 2025 года в Азербайджане пройдут выборы по 685 муниципалитетам, в ходе которых будет избрано 8 071 член муниципальных органов.